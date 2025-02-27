Психиатр перечислил признаки зависимости у близких

Психиатр Исаев: Социальная изоляция может указывать на зависимость близкого

Зависимость — не просто вредная привычка или слабость характера, а сложное расстройство, сообщил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил признаки заболевания у близких.

Во-первых, это потеря контроля, сказал врач. Специалист пояснил, что человек начинает употреблять алкоголь или вещества чаще, чем планировал, или не может прекратить, даже если осознает негативные последствия.

Во-вторых, о проблемах сигнализируют изменения в мимике и моторике. У человека могут появляться легкие, но характерные тики, частое облизывание губ, изменения в зрачках, не связанные с освещением, специфическая замедленность или, наоборот, резкие хаотичные движения.

Необъяснимые изменения режима сна тоже должны насторожить, предупредил Исаев. Человек может внезапно перейти на ночной образ жизни, спать слишком долго или, наоборот, страдать от бессонницы.

Меняется также поведение и эмоциональное состояние. Появляются резкие перепады настроения, тревожность, раздражительность или, наоборот, апатия. Алкоголь может сначала вызывать эйфорию, а затем депрессию, запрещенные вещества — либо перевозбуждение, либо полное безразличие. Также могут возникать беспричинные приступы агрессии или паники Руслан Исаев нарколог

Характерны и физические изменения: покраснение или серый оттенок кожи, постоянно покрасневшие глаза, частое кровотечение из носа, непроизвольные подергивания конечностей. У зависимых от алкоголя, по словам нарколога, может появляться характерная отечность лица и дрожание рук по утрам.

О проблемах может сигнализировать также социальная изоляция, проблемы с работой или учебой, финансовые трудности, рассказал специалист.

Врач назвал и косвенные признаки, которые не следует игнорировать. Это:

• частая ложь или попытки скрыть свое местонахождение и круг общения,

• необъяснимые изменения в речи: замедленность, путаница в словах, несвязные предложения,

• неожиданная смена интересов — резкий отказ от хобби или увлечений, которые раньше приносили удовольствие,

• характерное появление новых «друзей», которых семья никогда не видела, и нежелание обсуждать их,

• увеличение расхода парфюма, жвачки, капель для глаз, чтобы скрыть последствия употребления,

• частые мелкие травмы (ссадины, синяки), которые человек объясняет нелепыми причинами.

«Чем раньше удастся распознать тревожные сигналы, тем выше шанс предотвратить развитие тяжелой формы зависимости и помочь человеку вернуться к полноценной жизни. Что делать, если у близкого зависимость? Первый шаг — это разговор. Важно создать атмосферу доверия, не обвинять, не осуждать, а постараться понять и предложить помощь. Зависимость — это болезнь, требующая профессионального лечения. Обратитесь к наркологу, психиатру или в специализированную клинику», — заключил Исаев.

Ранее профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап назвал тревожность веским поводом для обращения к врачу.

