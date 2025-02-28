75 человек отравились в российском центре реабилитации и спортивной медицины

РЕН ТВ: В Якутске 75 человек отравились в Республиканском центре реабилитации

В Якутске 75 человек отравились в Республиканском центре реабилитации и спортивной медицины. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным российского телеканала, среди пострадавших 24 ребенка. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий вместе с Роспотребнадзором.

Другие подробности инцидента сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что в семейном отеле города Миасс вблизи озера Тургояк в Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания.

Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое заболевание людей.

Гендиректор отеля допустил, что вероятными причинами отравления гостей может быть либо ротавирус, либо нарушение технологий приготовления на кухне.