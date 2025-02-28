ГУ ФСИН доставит генерала Попова в суд для ужесточения меры пресечения

ТАСС: ГУ ФСИН доставит генерала Попова в Тамбов для ужесточения меры пресечения

ГУ ФСИН доставит бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, в Тамбов, где состоится заседание суда по ужесточению ему меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, ходатайство военной прокуратуры об ужесточении Попову меры пресечения будет рассмотрено в пятницу, 28 февраля, в Тамбовском гарнизонном военном суде.

Ранее сообщалось, что требование прокуратуры ужесточить меру пресечения генералу связано с его поездкой в Москву. Тогда он отказал в прохождении медосвидетельствования сотрудникам Госавтоинспекции.