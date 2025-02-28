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13:56, 28 февраля 2025Силовые структуры

Вопрос об ужесточении меры пресечения российскому генералу рассмотрят в закрытом режиме

Суд закрыл слушания по вопросу об ужесточении меры пресечения генералу Попову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ГУ ФСИН доставит генерала Попова в суд для ужесточения меры пресечения

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Тамбовский гарнизонный военный суд принял решение в закрытом режиме рассмотреть ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

На заседание не будут допущены журналисты и публика. Причина закрытия слушаний не называется.

ГУ ФСИН доставит Попова в Тамбов. Генерал находится под домашним арестом, по условиям которого ему запрещено покидать место жительства без разрешения.

Ранее сообщалось, что требование прокуратуры ужесточить меру пресечения генералу связано с его поездкой в Москву. Тогда он отказал в прохождении медосвидетельствования сотрудникам Госавтоинспекции.

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.

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