Вопрос об ужесточении меры пресечения российскому генералу рассмотрят в закрытом режиме

Суд закрыл слушания по вопросу об ужесточении меры пресечения генералу Попову

Начало событий в новости ГУ ФСИН доставит генерала Попова в суд для ужесточения меры пресечения

Тамбовский гарнизонный военный суд принял решение в закрытом режиме рассмотреть ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

На заседание не будут допущены журналисты и публика. Причина закрытия слушаний не называется.

ГУ ФСИН доставит Попова в Тамбов. Генерал находится под домашним арестом, по условиям которого ему запрещено покидать место жительства без разрешения.

Ранее сообщалось, что требование прокуратуры ужесточить меру пресечения генералу связано с его поездкой в Москву. Тогда он отказал в прохождении медосвидетельствования сотрудникам Госавтоинспекции.

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению на сумму более 114 миллионов рублей металлоконструкций, которые предназначались для защиты территории Запорожья.