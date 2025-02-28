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23:47, 28 февраля 2025Спорт

Месси рассказал о своем несчастье в ПСЖ

Аргентинский форвард Месси заявил, что два года в ПСЖ был несчастлив каждый день
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал в интервью YouTube-каналу Apple Music о времени, проведенном в «Пари Сен-Жермен».

Месси признался, что переход в «Интер Майами» был для него отличной возможностью, потому что предыдущие два года в ПСЖ получились для него неприятными. «Я был несчастлив каждый день: и на тренировках, и во время игр. Мне было трудно приспособиться ко всему этому», — заявил он.

Футболист поделился, что сейчас ему нравится, что он делает и где находится. «Нравятся мои ежедневные тренировки, матчи, мои отношения с друзьями и семьей. Я счастлив жить сегодняшним днем», — отметил Месси.

Месси — воспитанник «Барселоны». Он выступал за основную команду с 2004 по 2021 год. После форвард на два года перешел в ПСЖ. Оттуда летом 2023-го он перебрался за океан, подписав контракт с «Интер Майами».

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