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14:52, 28 февраля 2025Культура

Моргенштерн заявил о потере дохода от российских фанатов

Рэпер Моргенштерн заявил, что стал беднее на 90 процентов
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) заявил, что лишился значительной части своего дохода. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Я стал беднее на 90 процентов... (...) В связи с новым законом я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90 процентов моей аудитории», — объяснил артист. По словам Моргенштерна, его новый альбом «Алишер» был удален с российских площадок. Теперь запись снова доступна, но уже как некоммерческий релиз.

Известно, что с 1 марта в России иноагентов обяжут зачислять некоторые доходы на специальные рублевые счета. К таким доходам относятся продажа недвижимости и сдача ее в аренду, использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться деньгами со специального счета человек сможет только после снятия с него статуса иностранного агента.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн анонсировал «первый трезвый» мировой тур.

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