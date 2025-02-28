Названы неожиданные последствия возвращения международных брендов в Россию

NC Logistic: Возвращение зарубежных брендов может усилить нагрузку на логистику

Возвращение в Россию зарубежных брендов может усилить нагрузку на логистику. Неожиданные последствия для отрасли назвал управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, рассчитывать на прямое возвращение привычных компаний в прежнем формате не стоит, однако такой исход возможен. Важным фактором в этом процессе станет готовность зарубежных игроков к локализации производства и использованию российских комплектующих, так как курс на импортозамещение не изменится, а локальные компании будут не готовы освобождать освободившиеся ниши.

Возвращение брендов, пусть и в усеченном формате, может создать дополнительную нагрузку на логистическую отрасль, так как после их ухода привычные цепочки доставки грузов трансформировались: маршруты были переориентированы на Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

«Порты, железные дороги и автомагистрали, и без того испытывающие перегрузки на фоне санкций и изменения торговых маршрутов, будут вынуждены обрабатывать значительно больший поток товаров. Это может привести к задержкам в доставке и увеличению транспортных расходов. Однозначно понадобятся существенные инвестиции в развитие транспортной системы. Речь идет о модернизации портовой инфраструктуры, расширении железнодорожной сети и создании новых логистических хабов», — пояснил Власов.

Кроме того, приход зарубежных брендов может усилить нехватку складской недвижимости. Усилившийся спрос неизбежно приведет к росту арендной платы и конкуренции за ограниченные площади. К концу 2024 года дефицит складов и так достиг пиковых значений, а возобновление деятельности ушедших игроков, даже частичное, усилит дисбаланс спроса и предложения на рынке складской недвижимости. Особенно востребованными будут современные складские комплексы, отвечающие международным стандартам и имеющие сертификаты качества, добавил эксперт.

Российские торговые центры уже выступили за возвращение западных брендов одежды, так как нынешний набор компаний, представленных в ТЦ, не обеспечивает сравнимый объем продаж. В то же время, отметила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина, свободных площадей для них осталось только 12-15 процентов в регионах и 708 — в Москве. Показатель сильно зависит от класса ТЦ и их расположения. В самых популярных столичных комплексах вакантность составляет 3-5 процентов, так как места западных брендов оперативно заняли российские, турецкие и азиатские компании.