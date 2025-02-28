Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

Александр Овечкин Артему Дзюбе: Давай, поднажми, я наблюдаю

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обратился к форварду «Акрона» Артему Дзюбе. Видео с хоккеистом опубликовано в Telegram-канале тольяттинского клуба.

«Артем, знаю, что у тебя скоро возобновляется сезон, и осталось совсем немного до рекорда. Давай, поднажми, я наблюдаю. Удачи в сезоне!» — заявил Овечкин.

На данный момент Дзюба на один мяч отстает от завершившего карьеру Александра Кержакова по количеству голов в профессиональной карьере среди российских футболистов (232 мяча против рекордных 233). Кроме того, у игроков по 30 мячей за национальную российскую команду, что тоже является рекордом.

Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновляется 28 февраля. «Акрон» в рамках 19-го тура 1 марта на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород».