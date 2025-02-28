Почетный караул ВС Сербии примет участие в параде на День Победы

Почетный караул ВС Сербии примет участие в параде на Красной площади 9 Мая

Почетный караул Вооруженных сил (ВС) Сербии примет участие в параде Победы на Красной площади 9 Мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Почетный караул ВС Сербии примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Будет задействован один эшелон — более 70 человек», — передает агентство.

21 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что российского лидера Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В Кремле уточнили, что мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

14 декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве.