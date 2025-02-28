Подтяжка лобка, филлеры в половые губы и пересадка волос в зону бикини. На что идут женщины ради идеальных гениталий?

Уколы красоты и омолаживающие процедуры для лица хотя и вызывают споры о безопасности, но уже вряд ли кого-то удивляют. Тем временем мир захлестывает новый тренд: женщины идут на рискованные манипуляции, чтобы облагородить свою интимную зону. Среди возможных вариантов преображения — лабиопластика, подтяжка лобка, лазерное омоложение влагалища, уколы красоты и даже пересадка волос. Почему все больше женщин обеспокоены внешним видом гениталий, на какие риски они готовы идти, чтобы преобразить скрытые от глаз участки тела, и существует ли вообще идеал, к которому они стремятся, — в материале «Ленты.ру».

Филлеры в половые губы

Среди всех процедур интимного преображения самой безопасной считается инъекция филлеров в половые губы. Как объяснила кандидат медицинских наук, врач-гинеколог клиники «Евроонко» Екатерина Черепанова, основным компонентом для таких уколов является гиалуроновая кислота. Это вещество постоянно присутствует в тканях организма и поэтому не вызывает у человека аллергических реакций. «Гиалуроновую кислоту стали использовать в косметологии из-за ее способности связывать воду. Всего одна молекула гиалуроната натрия может удерживать до тысячи молекул воды», — объяснила врач.

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Основная задача гиалуроновой кислоты — увеличить объем в определенном месте. Но это не единственный ее эффект. Благодаря способности притягивать и удерживать воду гиалуроновая кислота может помочь устранить сухость влагалища, повысить восприимчивость активных рецепторов и усилить чувствительность при интимной близости. Кроме того, с помощью гиалуроновой кислоты можно уменьшить просвет влагалища, что может быть актуально после родов.

При этом у инъекций гиалуроновой кислотой есть внушительный список недостатков. Во-первых, они дают временный результат продолжительностью от 6 до 24 месяцев, в зависимости от препарата. Во-вторых, повторное введение кислоты возможно только после полной деградации предыдущей дозы. Помимо этого, не исключено, что после укола возникнут осложнения.

После введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты могут появиться болевой синдром, отечность и гематомы, фиброзные контрактуры, воспаление в зоне инъекции и сосудистая эмболия Екатерина Черепанова врач-гинеколог

«Идеальных гениталий не существует»

«Уколы красоты» в интимные места активно применяются во всем мире как минимум с 2010 года. Единственное, что изменилось в последнее время, — это возраст и статус женщин, желающих исправить форму половых губ. Дерматолог Мона Гохара уточнила, что раньше на процедуру записывались женщины, у которых по каким-то причинам изменился внешний вид гениталий. По словам гинеколога, чаще всего это были женщины после тяжелых родов или наступления менопаузы. «После 45 лет уровень эстрогена, коллагена и эластина падает. Из-за этого половые губы могут удлиняться, становиться дряблыми или менять цвет», — перечислила основные жалобы пациенток врач.

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Теперь же, по словам Гохары, все чаще с запросом о проведении процедуры обращаются женщины, у которых нет явных эстетических дефектов. Тем не менее они считают, что их интимные места нуждаются в доработке и усовершенствовании.

Акушер-гинеколог Шазия Малик тоже заметила эту тенденцию. По ее мнению, ее причина кроется в давлении социума, который установил стандарт красоты даже для самых сокровенных частей тела женщины. Она отметила, исследование Мельбурнского университета показало, что внешним видом гениталий обеспокоены не только взрослые женщины, но даже девочки 13 лет.

Не существует идеального или совершенного внешнего вида гениталий. Как и любая другая часть тела, она уникальна у каждой женщины. Большинство опасений по поводу внешнего вида влагалища вызваны давлением общества и недостоверной информацией, а не реальными проблемами Шазия Малик акушер-гинеколог

Она считает, что очень часто желание что-то изменить связано с обычным незнанием женской анатомии. Большинство женщин не знает, что не бывает слишком больших или маленьких гениталий. Например, нормальная длина малых половых губ составляет до 5 сантиметров.

Лазерные методы интимного омоложения

Немалый вклад в популярность интимных преображений внесли знаменитости, которые время от времени любят шокировать фанатов рассказами об очередном странном бьюти-лайфхаке. Так, в 2018 году актриса Джада Пинкетт Смит призналась, что ей очень понравилась процедура лазерного омоложения влагалища. По словам знаменитости, она решилась на пикантную манипуляцию не из-за желания продлить молодость интимной зоны. Причиной стало подтекание мочи, от которого звезда не могла избавиться. Пинкетт Смит утверждает, что лазерное омоложение помогло решить эту проблему и добавило массу неожиданных приятных бонусов.

Также красотой интимных зон одно время увлекались Хлоя и Ким Кардашьян. В эпизоде своего шоу они признались, что в восторге от вагинальной лазерной коагуляции. Еще одной любительницей лазерного омоложения была блогерша Фарра Абрахам. Она запомнилась тем, что запустила в социальные сети прямой эфир из кабинета гинеколога, прямо в момент проведения лазерного омоложения. Позже девушка, которой тогда было 28 лет, заявила, что довольна результатом. По ее словам, после процедуры ее сексуальная жизнь улучшилась, и она стала чувствовать себя здоровее.

блогер Фарра Абрахам. Кадр: @farrahabraham

Повышенный интерес звезд к красоте своих гениталий в конце концов обеспокоил Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ведомству даже пришлось выпустить заявление и предупредить потребителей, что методы, которые нахваливали знаменитости, в реальности опасны. В частности, FDA сообщило, что устройства с лазерными или радиочастотными волнами не имеют доказанной эффективности при лечении сухости влагалища, зуде и слабости интимных мышц.

Лечение этих симптомов путем применения энергетической терапии к влагалищу может привести к серьезным нежелательным явлениям, включая ожоги влагалища, образование рубцов, боль во время полового акта, а также периодическую или хроническую боль из заявления Управления по контролю за продуктами и лекарствами США

Еще одна потенциальная опасность лазерного омоложения влагалища — это воздействие процедуры на мочевой пузырь, кишечник и мочеточник. Поскольку эти органы расположены очень близко к органам половой системы, во время процедуры они тоже подвергаются воздействию. Как это отразится на их работе в будущем, неизвестно.

Акушер-гинеколог Элин Рэймонд, хотя и сама работает с техникой лазерного омоложения, разделяет тревогу американского ведомства. По ее мнению, из-за рассказов знаменитостей и рекламы у людей складывается ошибочное впечатление, что процедура абсолютно безвредна и универсальна: убирает симптомы климакса, сужает влагалище, устраняет подтекание мочи и меняет к лучшему сексуальную жизнь.

Она уточнила, что существуют разные аппараты, которые дают различные результаты. При этом не все приборы одинаково эффективны. «Я желаю всего наилучшего Пинкетт Смит, но мы должны воспринимать ее заявления со здоровой долей скептицизма, как и большинство других вещей, исходящих от звезд Голливуда», — считает Рэймонд

Подтяжка лобка и уменьшение половых губ

Пластическая хирургия — самый радикальный и рискованный способ придать интимной зоне идеальный вид. Некоторые операции, например, кольпорафию, делают в основном по медицинским показаниям, когда у женщины есть жалобы, которые устраняются только хирургическим путем. Другие хирургические вмешательства имеют единственную цель — улучшить внешний вид тела. К таким относится лабиопластика, во время которой уменьшают размер половых губ, или монспластика, применяемая для подтяжки лобка и изменения его формы.

Пластический хирург Омар Тилло признает, что чаще всего о подобных вмешательствах просят женщины, недовольные своей фигурой. «Некоторые испытывают дискомфорт или раздражение из-за избытка тканей, особенно во время физической активности. Другие считают, что внешний вид лобка непропорционален общему облику их тела», — объясняет хирург.

Тилло убежден, что нет ничего плохого в том, чтобы изменить свое тело и почувствовать себя счастливее. Но он предупреждает, что кардинальные меры — это всегда риск. Во время операции может начаться кровотечение, а после развиться инфекция, образоваться рубец на коже или асимметрия тканей.

Пересадка волос с головы на лобок

Помимо медицинских рисков, у косметических и пластических преобразований есть еще один огромный недостаток. Стандарты красоты постоянно меняются, поэтому то, что казалось красивым 10-15 лет назад, быстро устаревает. Так получилось с неестественно пухлыми губами, непропорционально большой грудью и, как ни странно, с лобковыми волосами. Долгое время их наличие считалось чем-то стыдным, над этим смеялись и издевались. Теперь стандарты красоты изменились, и все больше женщин сожалеют о том, что когда-то навсегда избавились от лобковых волос.

Одной из них является редактор издания The Cut, Дженнифер Салливан. Она признается, что когда-то ей нравилось отсутствие волос в интимной зоне, но, став старше, она поняла, что у 60-летних не должно быть лысых лобков.

Было бы неплохо иметь немного больше волос. Не запущенный куст, такое не для меня. Но я бы хотела просто привести все в порядок. Потому что в отсутствии волос есть что-то слишком девчачье. И мысль, что кто-то может посчитать это привлекательным, теперь мне кажется отвратительной Дженнифер Салливан редактор издания The Cut

Салливан — далеко не единственная, кто поменял мнение о красоте интимной стрижки. На форуме Reddit опубликовано множество сообщений от женщин, которые тоже жалеют о лазерной эпиляции волос в зоне бикини.

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Пластический хирург, специалист по восстановлению волос Гари Линков рассказал, что если после лазерной эпиляции волосяной фолликул разрушен не полностью, то его можно попытаться восстановить с помощью специальных препаратов и косметических средств. Если же фолликул разрушен окончательно, то единственный вариант обзавестись растительностью — сделать операцию по пересадке волос.

Линков подчеркнул: хотя вкусы в отношении эстетики тела постепенно меняются, желающих пересадить волосы с затылка на лобок все еще немного. Тем не менее, по его словам, спрос на эту процедуру неуклонно и уверено растет. «Если 10 лет назад я был практически единственным специалистом в этой области в Америке, то сегодня такие операции делают многие клиники США, Европы и Великобритании», — отметил хирург.

Безопасно ли интимное омоложение?

Гинеколог Элин Рэймонд предупредила, что омоложение влагалища не является медицинским термином. Поэтому под этим словосочетанием может скрываться что угодно: от инъекций филлеров и введения силиконовых нитей во влагалище до пластической хирургии. Поэтому прежде чем начинать что-то делать, Рэймонд посоветовала подробно расспросить врача о его технике и методе работы.

Следующий обязательный этап — это диагностика пациентки и выбор наиболее подходящей процедуры. При этом проведение любых косметических манипуляций запрещено при наличии воспалительных процессов, инфекций и некоторых других заболеваний.