Россиян пугают, что трусы становятся опасными, если носить их слишком долго. Что об этом думают врачи?

Многие люди привыкли обновлять нижнее белье, только когда оно потеряло товарный вид, однако в последнее время в сети все больше говорят о том, что от старых трусов надо избавляться максимум через год (а лучше через шесть месяцев), даже если они выглядят как новые. Сторонники этой версии утверждают, что через полгода трусы практически превращаются в бактериологическое оружие, способное навредить здоровью их владельца. Так ли это на самом деле, «Лента.ру» узнала у врачей и производителей нижнего белья.

Когда интернет заговорил о том, что у трусов есть срок годности?

Впервые информация о том, что у нижнего белья есть срок годности, появилась в социальных сетях. В 2021 году тиктокерша, известная как Kitty Chemistry, опубликовала видео, в котором заявила, что выбрасывать трусы необходимо каждые 6-9 месяцев.

По словам девушки, она долгое время не могла вылечить инфекцию мочеполовой системы. Устав от постоянных обострений, она обратилась к гинекологу, который рассказал, что хлопчатобумажная ластовица на ее кружевных трусах может содержать следы вагинальных бактерий, что и провоцирует рецидив заболевания.

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Тогда к рекомендации тиктокерши отнеслись скептически. «У меня есть нижнее белье, которое я купила еще в восьмом классе, а мне уже 22», «Не надо так делать. Это расточительно и вредно для окружающей среды», — писали в комментариях к ее ролику пользователи. Многие и вовсе отметили, что финансово не могут себе позволить так часто менять трусы.

Тем не менее, несмотря на большое количество негативных комментариев, видео Kitty Chemistry стало вирусным. Тему быстро подхватили и другие специализирующиеся на теме здоровья блогеры и эксперты, согласившиеся с тем, что трусы могут прослужить от 6 до 12 месяцев в зависимости от частоты их носки.

Столь короткий срок носки они объясняют тем, что даже при регулярной стирке на поверхности ткани накапливаются болезнетворные бактерии, в том числе опасные для здоровья кишечная палочка и грибки. При этом обычные стиральные порошки якобы не предназначены для их удаления

Согласны ли с утверждениями блогеров врачи и производители нижнего белья?

Доля правды в словах блогеров есть, считает врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Александра Росаткевич. Она предупредила, что риск накопления болезнетворных бактерий на белье реально существует, поскольку теплая и влажная среда идеальна для их размножения. По словам врача, микроорганизмы могут довольно долго оставаться жизнеспособными на ткани.

Золотистые стафилококки могут выживать на хлопковых тканях до 8 дней, а на материалах из смешанных волокон — до 41 дня. Кишечные палочки могут сохранить жизнеспособность на тех же тканях еще дольше — до 45 дней

Согласна с этим и врач-терапевт, приглашенный эксперт сети магазинов товаров для дома Madame Coco Тамара Шашкина. Она объяснила, что вероятность развития патогенных организмов на трусах возрастает, если их стирают при низких температурах или с недостаточным количеством моющего средства. Однако утверждение о необходимости выбрасывать белье каждые полгода она назвала мифом.

Секрет правильной гигиены — в уходе за тканью, а не в частоте ее замены. Если вы стираете нижнее белье при температуре не ниже 30-40 градусов Цельсия и используете качественное моющее средство, риск накопления бактерий минимален Тамара Шашкина врач-терапевт

То, что ношение старого нижнего белья может быть вредным для здоровья или вызывать различные заболевания, не подтверждают и научные исследования, добавила Росаткевич. По ее словам, в большинстве случаев достаточно обычной стирки с использованием хорошего стирального порошка, чтобы снизить риск инфекции. Дополнительной дезинфекции можно добиться, высушив трусы на солнце, при этом гладить нижнее белье не требуется.

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Владелица бренда нижнего белья Polina Manafova Lingerie Полина Манафова добавила, что при одном условии трусы действительно нужно менять каждые 6-12 месяцев — если носить их ежедневно.

При этом эксперт подчеркнула, что эти рекомендации связаны исключительно со свойствами хлопка, из которого изготавливается ластовица трусов. «Примерно за год регулярной носки этот материал изнашивается и теряет свои защитные функции, из-за чего на его поверхности и могут начать накапливаться бактерии. Если же ластовица изготовлена из другого материала, от покупки такого белья лучше вовсе отказаться, так как защитной функции у этой ткани нет», — уточнила она.

Как часто на самом деле нужно обновлять нижнее белье?

Согласно санитарным правилам и нормативам (СанПиН), нижнее белье должно меняться на чистое регулярно по мере загрязнения. При этом пациентам в больницах нужно обновлять его не реже одного раза в неделю, а роженицам необходимо делать это ежедневно.

В других источниках нет четких рекомендаций по частоте смены нижнего белья. Однако инфекционист Росаткевич рекомендовала менять трусы ежедневно или после физической активности. «Если вы надели чистое белье утром, а вечером собираетесь принять душ, после водных процедур их стоит сменить. Если вы пролили воду на трусы, лучше их сразу же отправить в стирку, в то время как футболку можно оставить сушиться», — объяснила она.

Эти рекомендации, по словам Росаткевич, актуальны как для мужчин, так и для женщин, поскольку трусы находятся в непосредственном контакте с гениталиями и анусом.

На белье могут остаться капли мочи и следы кала — по данным некоторых ученых, на трусах здорового человека может содержаться около 0,1 грамма фекалий. Кроме этого, как у мужчин, так и у женщин есть постоянные выделения, работают потовые железы в области паха, а повышенная температура тела создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые могут вызывать различные заболевания, например, цистит, уретрит и бактериальный вагиноз, а также зуд Александра Росаткевич врач-инфекционист

Стирать нижнее белье терапевт Шашкина посоветовала при температуре не ниже 30-40 градусов и не экономить стиральный порошок — это сведет риск накопления бактерий на ткани к минимуму.

В то же время, по словам санитарного врача и дезинфектолога Николая Дубинина, если кто-то из членов семьи заразился инфекцией, разумно стирать как нижнее белье, так и одежду, при более высокой температуре и с добавлением дезинфектанта.

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«Споры грибков, например разноцветного лишая, могут выживать при стирке в обычной воде 50-70 градусов. Поэтому при подобных заболеваниях белье рекомендуется стирать в горячей воде или даже кипятить», — рассказал врач.

Раз в три месяца можно проводить подобную обработку трусов, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов, которые могли сохраниться на ткани после стирки при более низких температурах

В заключение терапевт Шашкина напомнила, что правила гигиены распространяются не только на нижнее белье, но и на полотенца. Их нужно стирать регулярно — каждые три-четыре дня, а при сильном намокании лучше менять их раз в два дня или даже ежедневно. Если же одним полотенцем пользуются сразу несколько человек, его стоит стирать сразу после использования, чтобы минимизировать риск распространения бактерий.

Требует регулярного ухода и постельное белье. Стирать его стоит раз в неделю, особенно если человек сильно потеет или спит обнаженным. При наличии проблем с кожей лица желательно менять наволочку как можно чаще. Полностью обновлять комплекты стоит раз в два-три года, когда ткань начинает терять товарный вид и прочность, подытожила Шашкина.