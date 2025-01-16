Многие люди привыкли обновлять нижнее белье, только когда оно потеряло товарный вид, однако в последнее время в сети все больше говорят о том, что от старых трусов надо избавляться максимум через год (а лучше через шесть месяцев), даже если они выглядят как новые. Сторонники этой версии утверждают, что через полгода трусы практически превращаются в бактериологическое оружие, способное навредить здоровью их владельца. Так ли это на самом деле, «Лента.ру» узнала у врачей и производителей нижнего белья.
Когда интернет заговорил о том, что у трусов есть срок годности?
Впервые информация о том, что у нижнего белья есть срок годности, появилась в социальных сетях. В 2021 году тиктокерша, известная как Kitty Chemistry, опубликовала видео, в котором заявила, что выбрасывать трусы необходимо каждые 6-9 месяцев.
По словам девушки, она долгое время не могла вылечить инфекцию мочеполовой системы. Устав от постоянных обострений, она обратилась к гинекологу, который рассказал, что хлопчатобумажная ластовица на ее кружевных трусах может содержать следы вагинальных бактерий, что и провоцирует рецидив заболевания.
Тогда к рекомендации тиктокерши отнеслись скептически. «У меня есть нижнее белье, которое я купила еще в восьмом классе, а мне уже 22», «Не надо так делать. Это расточительно и вредно для окружающей среды», — писали в комментариях к ее ролику пользователи. Многие и вовсе отметили, что финансово не могут себе позволить так часто менять трусы.
Тем не менее, несмотря на большое количество негативных комментариев, видео Kitty Chemistry стало вирусным. Тему быстро подхватили и другие специализирующиеся на теме здоровья блогеры и эксперты, согласившиеся с тем, что трусы могут прослужить от 6 до 12 месяцев в зависимости от частоты их носки.
Столь короткий срок носки они объясняют тем, что даже при регулярной стирке на поверхности ткани накапливаются болезнетворные бактерии, в том числе опасные для здоровья кишечная палочка и грибки. При этом обычные стиральные порошки якобы не предназначены для их удаления
Согласны ли с утверждениями блогеров врачи и производители нижнего белья?
Доля правды в словах блогеров есть, считает врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Александра Росаткевич. Она предупредила, что риск накопления болезнетворных бактерий на белье реально существует, поскольку теплая и влажная среда идеальна для их размножения. По словам врача, микроорганизмы могут довольно долго оставаться жизнеспособными на ткани.
Золотистые стафилококки могут выживать на хлопковых тканях до 8 дней, а на материалах из смешанных волокон — до 41 дня. Кишечные палочки могут сохранить жизнеспособность на тех же тканях еще дольше — до 45 дней
Согласна с этим и врач-терапевт, приглашенный эксперт сети магазинов товаров для дома Madame Coco Тамара Шашкина. Она объяснила, что вероятность развития патогенных организмов на трусах возрастает, если их стирают при низких температурах или с недостаточным количеством моющего средства. Однако утверждение о необходимости выбрасывать белье каждые полгода она назвала мифом.
Секрет правильной гигиены — в уходе за тканью, а не в частоте ее замены. Если вы стираете нижнее белье при температуре не ниже 30-40 градусов Цельсия и используете качественное моющее средство, риск накопления бактерий минимален
То, что ношение старого нижнего белья может быть вредным для здоровья или вызывать различные заболевания, не подтверждают и научные исследования, добавила Росаткевич. По ее словам, в большинстве случаев достаточно обычной стирки с использованием хорошего стирального порошка, чтобы снизить риск инфекции. Дополнительной дезинфекции можно добиться, высушив трусы на солнце, при этом гладить нижнее белье не требуется.
Владелица бренда нижнего белья Polina Manafova Lingerie Полина Манафова добавила, что при одном условии трусы действительно нужно менять каждые 6-12 месяцев — если носить их ежедневно.
При этом эксперт подчеркнула, что эти рекомендации связаны исключительно со свойствами хлопка, из которого изготавливается ластовица трусов. «Примерно за год регулярной носки этот материал изнашивается и теряет свои защитные функции, из-за чего на его поверхности и могут начать накапливаться бактерии. Если же ластовица изготовлена из другого материала, от покупки такого белья лучше вовсе отказаться, так как защитной функции у этой ткани нет», — уточнила она.
Как часто на самом деле нужно обновлять нижнее белье?
Согласно санитарным правилам и нормативам (СанПиН), нижнее белье должно меняться на чистое регулярно по мере загрязнения. При этом пациентам в больницах нужно обновлять его не реже одного раза в неделю, а роженицам необходимо делать это ежедневно.
В других источниках нет четких рекомендаций по частоте смены нижнего белья. Однако инфекционист Росаткевич рекомендовала менять трусы ежедневно или после физической активности. «Если вы надели чистое белье утром, а вечером собираетесь принять душ, после водных процедур их стоит сменить. Если вы пролили воду на трусы, лучше их сразу же отправить в стирку, в то время как футболку можно оставить сушиться», — объяснила она.
Эти рекомендации, по словам Росаткевич, актуальны как для мужчин, так и для женщин, поскольку трусы находятся в непосредственном контакте с гениталиями и анусом.
На белье могут остаться капли мочи и следы кала — по данным некоторых ученых, на трусах здорового человека может содержаться около 0,1 грамма фекалий. Кроме этого, как у мужчин, так и у женщин есть постоянные выделения, работают потовые железы в области паха, а повышенная температура тела создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые могут вызывать различные заболевания, например, цистит, уретрит и бактериальный вагиноз, а также зуд
Стирать нижнее белье терапевт Шашкина посоветовала при температуре не ниже 30-40 градусов и не экономить стиральный порошок — это сведет риск накопления бактерий на ткани к минимуму.
В то же время, по словам санитарного врача и дезинфектолога Николая Дубинина, если кто-то из членов семьи заразился инфекцией, разумно стирать как нижнее белье, так и одежду, при более высокой температуре и с добавлением дезинфектанта.
«Споры грибков, например разноцветного лишая, могут выживать при стирке в обычной воде 50-70 градусов. Поэтому при подобных заболеваниях белье рекомендуется стирать в горячей воде или даже кипятить», — рассказал врач.
Раз в три месяца можно проводить подобную обработку трусов, чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов, которые могли сохраниться на ткани после стирки при более низких температурах
В заключение терапевт Шашкина напомнила, что правила гигиены распространяются не только на нижнее белье, но и на полотенца. Их нужно стирать регулярно — каждые три-четыре дня, а при сильном намокании лучше менять их раз в два дня или даже ежедневно. Если же одним полотенцем пользуются сразу несколько человек, его стоит стирать сразу после использования, чтобы минимизировать риск распространения бактерий.
Требует регулярного ухода и постельное белье. Стирать его стоит раз в неделю, особенно если человек сильно потеет или спит обнаженным. При наличии проблем с кожей лица желательно менять наволочку как можно чаще. Полностью обновлять комплекты стоит раз в два-три года, когда ткань начинает терять товарный вид и прочность, подытожила Шашкина.