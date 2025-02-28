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21:39, 28 февраля 2025Мир

Пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили

CNN: Пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили после их перепалки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-конференцию президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского отменили после их перепалки. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Пресс-конференция отменена», — указано в сообщении. Отмечается, что Зеленский уже покидает Белый дом.

До этого Трамп заявил Зеленскому, что тот «играет с жизнями миллионов людей» и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону. «То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, к этой стране», — посетовал президент США.

Трамп также прокомментировал перепалку с Зеленским. Глава государства отметил, что в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.

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