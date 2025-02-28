Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

СК показал допрос внучки экс-мэра Самары, подозреваемой в расправе над дедушкой

Внучка экс-мэра Самары, обвиняемая в расправе над дедушкой и бабушкой, показала на видео, как избавлялась от улик. Ролик в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах обвиняемая в сопровождении сотрудников СКР и полицейских поясняет, что выбрасывала улики в мусорные контейнеры на одной из улиц Самары. «Я выкидывала сюда тазики, перчатки и одежду», — рассказала подозреваемая в двойной расправе сотрудникам СКР в ходе следственного эксперимента.

Ранее сообщалось, что женщина призналась, в том что расправилась с дедом и бабушкой из корыстных побуждений. По ее словам, она сделала это для того, чтобы завладеть их имуществом.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.