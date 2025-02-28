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13:46, 28 февраля 2025Наука и техника

Роботизированные платформы «Молот» отправили в зону СВО

Дом народного единства отправил наземные дроны «Молот» в зону СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области

Российским бойцам в зону проведения специальной военной операции отправили два наземных дрона «Молот». Об этом сообщает нижегородский координационный центр «Дом народного единства» в Telegram.

Разработанная нижегородской компанией роботизированная платформа предназначена для перевозки боеприпасов, продуктов и эвакуации раненых. Отмечается, что машина отличается хорошей проходимостью.

Руководитель команды разработчиков «Молота» Ярослав Ефремов сообщил, что грузоподъемность платформы — 300 килограммов. Аккумулятор дрона позволяет выполнять задачи в течение нескольких часов. Машина, которая может оснащаться грузовым или медицинским модулем, получила дальнюю и ближнюю радиосвязь.

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Ранее в феврале в Народном фронте сообщили, что разработчики гусеничной роботизированной платформы «Варан» и создатели турели ДУП-2 совместно сконструировали робототехнический комплекс, который можно использовать для штурмовых действий. Турель позволяет вести прицельный огонь из пулеметов Калашникова на дистанции от 100 до 800 метров.

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