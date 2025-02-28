SuperJob: Число запросов работы в ушедших из РФ компаниях выросло в 2,5 раза

Россияне стали чаще интересоваться работой в ушедших из страны компаниях. Об этом со ссылкой на исследование Superjob сообщает ТАСС.

С 15 по 25 февраля количество запросов на работу в ушедших из страны фирмах выросло в 2,5 раза в годовом выражении. Как отмечают аналитики, тенденция обусловлена новостным фоном и растущим числом сообщений о возможном возвращении зарубежных компаний на российский рынок. Больше всего подобных запросов зафиксировано на 21 и 22 февраля, после того как президент РФ Владимир Путин поручил проработать механизм возвращения иностранных компаний.

Чаще всего россияне проверяли наличие вакансий в Adidas, Cisco, Uniqlo, Pepsi и Starbucks — на них пришлась большая часть (60 процентов) всех поисковых запросов на покинувшие рынок компании. Каждый третий запрос приходился на Adidas (38,6 процента), реже интересовались Cisco (15,2 процента). Реже всего интересовались работой в McDonalds, Coca-Cola, LG, Massimo Dutti, Johnson & Johnson, Ford, Mazda, H&M.

Путин заявил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться в связи с высокими темпами импортозамещения в стран. Во время инвестиционного форума «Россия зовет!» он отметил, что многие ниши, освободившиеся на рынке после ухода европейцев, активно занимают компании из других стран. «И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами», — назвал он причину такого положения дел.