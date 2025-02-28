Российский губернатор рассказал о поддержке движения царебожников

Вологодский губернатор Филимонов рассказал о поддержке движения царебожников

Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова поддерживает связанное с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской движение царебожников «Царский крест». Об этом сам Филимонов рассказал в официальном Telegram-канале, репостнув запись «Царского креста».

В размещенной чиновником публикации говорится, что задумавшийся о полном запрете абортов в регионе Филимонов находится под ударом «фемабортного лобби», извращенцев и «леволибералов-нетрадиционщиков» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). «Желаем духовных и телесных сил р.Б. (рабу Божьему — прим. «Ленты.ру») Георгию и выражаем полную поддержку его начинаниям», — заявили в движении «Царский крест».

В следующем посте Филимонов рассказал, что опубликованные посты с похвалой его деятельности — лишь «некоторые из многочисленных». «Идем вперед, Братья», — написал в блоге чиновник.

Движение «Царский крест» — организация, связавшаяся с Натальей Поклонской в 2016 году и призвавшая бывшего прокурора обратить внимание на якобы кощунственный художественный фильм об отношениях последнего русского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Члены движения убеждены, что Николай II принес себя в искупительную жертву подобно Христу. Подобные идеи часто называют царебожием. Хотя официально РПЦ не признавало это движение сектой, а его идеи еретическими, бывший глава РПЦ патриарх Алексий II отмечал, что единственный искупительный подвиг совершил Христос, а богословы и клирики РПЦ говорили о царебожии как «ереси».

Днем ранее Филимонов за день выложил сразу три поста с похвалой самому себе.