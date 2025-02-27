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18:26, 27 февраля 2025Россия

Российский губернатор рассказал подписчикам о себе как о «соли земли» и «христовом воине»

Вологодский глава Филимонов за день выложил три поста с похвалой самому себе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал подписчикам о себе как о «соли земли». Записи с похвалой самому себе чиновник опубликовал в официальном Telegram-канале.

Глава региона за один день выложил сразу три поста, в которых содержатся комплименты и позитивная оценка его деятельности. В первой записи похвалу Филимонову высказывает оружейник Владислав Лобаев — он говорит, что такие чиновники, как вологодский губернатор, являются солью земли русской и на них ополчаются «бесы и их земные слуги». Во втором посте дважды отсидевший рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) под бит сообщает, что всецело поддерживает Филимонова, называет чиновника «воином христовым» и предупреждает, что «русские идут».

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В третьей же записи, которую выложил глава Вологодской области, мужчины с замазанными в видеоредакторе лицами под последним флагом Российской империи (бело-сине-красное полотнище с черным орлом на золотом поле в правом верхнем углу) представляются вологжанами, участвующими в спецоперации на харьковском направлении. Под звук баяна, играющего песню «Вологда», один из мужчин сообщает, что получил некую рассылку с призывом подписать петицию против Филимонова, однако не стал подписывать документ, так как поддерживает борьбу с алкоголем. Как именно назвавшимся бойцами СВО удалось воспользоваться соцсетями, получить рассылку и записать обращение к Филимонову, несмотря на запрет на пользование смартфонами для участников боевых действий, не уточняется.

«Дорогого стоит», — прокомментировал Филимонов слова похвалы в свой адрес.

Чем известен Георгий Филимонов?

Георгий Филимонов был назначен врио губернатора Вологодской области в октябре 2023 года, а 8 сентября 2024-го был избран и вступил в должность. О чиновнике известно, что в 1999 году он стал лучшим на соревнованиях по кикбоксингу в категории борьбы с невидимым противником. Также он рассказывал, что по «славянской дохристианской традиции» имеет некое тайное имя.

Филимонов после назначения попал в ряд скандалов — он хвастался картиной, на которой Иосиф Сталин жмет ему руку, а на инаугурацию выходил под музыку композиции «Небо славян» группы «Алиса», в которой поется о «точащем семени Орды» и гнете «басурман» (искаженное слово «мусульманин»). Также чиновник заявил о планах полностью запретить аборты в регионе, после чего Филимонову напомнили об опыте СССР.

Более 15 тысяч человек потребовали отставки чиновника.

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