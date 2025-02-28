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09:10, 28 февраля 2025Россия

Российский губернатор рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА

Орловский губернатор Клычков сообщил о перехвате беспилотника ВСУ над регионом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В ночь на пятницу, 28 февраля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Орловской областью один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ситуации после попытки атаки рассказал губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram.

По его данным, повреждений и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщало о восьми беспилотниках, сбитых над Орловской областью минувшей ночью. Также в ведомстве отчитались об уничтожении семи дронов в Курской области, четырех — в Брянской, одного — в Смоленской, и двух — в Краснодарском крае.

До этого также стало известно об уничтожении двух БПЛА над Крымом и Черным морем.

ЖЗЛ
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