Семья звезды «Евротура» и «Сплетницы» решила не выяснять причину ее смерти

Семья актрисы Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия по религиозным причинам

Семья 39-летней Мишель Трахтенберг, известной по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», отказалась от процедуры вскрытия для определения точной причины смерти актрисы. Об этом пишет Deadline со ссылкой на данные Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка.

Отмечается, что близкие артистки пришли к такому решению «по религиозным причинам». «Семья просит не разглашать подробности своей утраты», — говорится в заявлении.

При этом, сообщает портал, при наличии признаков насильственной смерти бюро судмедэксперта в любом случае провело бы вскрытие.

Ранее была названа возможная причина смерти звезды «Евротура» и «Сплетницы».

Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Актриса была найдена у себя дома в 51-этажном элитном жилом комплексе Нью-Йорка.