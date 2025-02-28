Танки Abrams назвали бесполезными на Украине

Военный эксперт Шурыгин: Танки Abrams на Украине исчерпали свой потенциал

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что американские танки Abrams, которые были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше года назад, исчерпали свой потенциал в зоне конфликта. Его слова приводит ТАСС.

Шурыгин подчеркнул, что для современного боя танк уже не подходит. По его мнению, Abrams почти исчерпал все возможности.

«Танк недостаточно защищен от современных средств поражения — прежде всего от ПТУР и FPV. <...> В условиях осени-весны и просто длительной слякоти танк начинает передвигаться только по нормальным дорогам — он просто тонет в грязи», — объяснил он.

Ранее в США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ. Об этом сообщал советник по национальной безопасности экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан.