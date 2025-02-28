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21:21, 28 февраля 2025Мир

Трамп спародировал Зеленского

Трамп спародировал заявление Зеленского о нежелании мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп спародировал украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна».

Глава Белого дома во время встречи на высшем уровне скопировал мимику Зеленского, говоря от его имени, что не желает завершения конфликта. «Я не хочу прекращения огня, не хочу прекращения огня. Хватит!» — заявил он.

Ранее Трамп велел Зеленскому заткнуться. Во время оживленных дискуссий Зеленский обратился к Трампу с просьбой высказаться. «Нет, ты и так уже много чего сказал!» — ответил ему американский лидер.

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