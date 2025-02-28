Трамп заявил об уважении со стороны России

Трамп: Россия уважает меня и не сорвет договоренности

Россия уважает президента США Дональда Трампа и не станет срывать мирные договоренности по Украине. Об этом заявил сам Трамп, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Москва относится к нему лучше, чем к предыдущим президентам США Джо Байдену и Бараку Обаме. Он также отметил, что при Байдене Россия шла на нарушения из-за неуважения к американскому экс-президенту.

До этого Трамп накричал на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время переговоров в Вашингтоне. «Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете сказать "я не хочу остановить войну"», — сказал на повышенных тонах хозяин Белого дома.

Ранее президент США на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что Киев ждут большие проблемы.