Центробанк повысил официальный курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара на 1-3 марта до 88,26 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) повысили официальный курс доллара на 1-3 марта до 88,26 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Для сравнения, официальный курс доллара в пятницу, 28 февраля, составлял примерно 87,7 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки американской валюты на 56 копеек. Курс евро, напротив, понизили на 47 копеек, до 91,57 рубля. Котировки юаня повысили на 12 копеек, до 12,08 рубля.

Официальный курс доллара растет второй день подряд. Ранее регулятор повысил котировки американской валюты на 1,77 рубля. Курс евро также продемонстрировал резкое укрепление к российской валюте. Прирост составил 1,86 рубля.

Рубль начинает постепенно слабеть к доллару после затяжного укрепления, которое было зафиксировано во второй половине февраля. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняла усиление позиций российской валюты в том числе положительным эффектом от продолжающихся переговоров между РФ и США по поводу завершения боевых действий на Украине.

В то же время глава отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов указал на технический перегрев рубля. Он считает, что геополитический фактор продолжает влиять на курс российской валюты, однако уже не в такой значительной степени. В дальнейшем, полагает эксперт, курс доллара с большой долей вероятности начнет вновь укрепляться.