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09:04, 28 февраля 2025Путешествия

В аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

Росавиация: В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево сняли введенные ранее ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань Москвы возобновила прием и выпуск самолетов в 03:45, через час после введения плана «Ковер».

Уточняется, что за это время один самолет ушел на запасной аэродром в Пулково, Санкт-Петербург.

Шереметьево прерывало работу в 02:41 в пятницу, 28 февраля. Ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.

Ранее в феврале в России ограничивали работу аэропортов сразу в пяти городах. Меры действовали в Астрахани, Саратове, Казани, Нижнекамске и Ульяновске.

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