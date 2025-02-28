В Шереметьево объявили временные ограничения на рейсы

Росавиация объявила о временных ограничениях в работе аэропорта Шереметьево

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Шереметьево в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы. Все необходимые меры принимаются.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево», — отметили в ведомстве.

Ранее в России ограничили работу аэропортов в пяти городах. Меры действовали в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске.

12 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.

