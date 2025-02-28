Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:53, 28 февраля 2025Путешествия

В Шереметьево объявили временные ограничения на рейсы

Росавиация объявила о временных ограничениях в работе аэропорта Шереметьево
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Шереметьево в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы. Все необходимые меры принимаются.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево», — отметили в ведомстве.

Ранее в России ограничили работу аэропортов в пяти городах. Меры действовали в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске.

12 января сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыл прием и отправку самолетов. Работу воздушной гавани ограничили из-за сложных метеоусловий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Стамбуле прошли переговоры между Россией и США. Они продлились более шести часов в условиях секретности

      Создана самая маленькая видеоигра в мире

      59-летняя актриса показала фигуру в розовом бикини

      Раскрыт план Европы по Калининграду

      Трамп оценил внешность жены британского премьера

      Девушка услышала одну фразу от жениха и решила отложить свадьбу

      Трамп оценил возможность применения пятой статьи устава НАТО на Украине

      Крокодил растерзал рыбака на глазах у приятеля

      Военкор Коц отреагировал на «тишину» после переговоров в Стамбуле

      В США заявили о согласовании с Украиной соглашения по добыче ископаемых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше