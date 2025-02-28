В США оснастили F-15 новым датчиком для поиска стелс-самолетов

Boeing показала истребитель F-15 с ИК-датчиком для скрытного поиска целей

Американская компания Boeing показала фотографию усовершенствованного истребителя F-15 Eagle с новым инфракрасным (ИК) датчиком, который позволит выполнять скрытный поиск стелс-самолетов без использования радара. Об этом сообщает The War Zone.

На снимке F-15 изображен на фоне Солнца, поэтому виден только силуэт самолета. Издание обратило внимание на выступающую деталь перед кабиной пилота, которая может быть ранее неизвестным датчиком Infrared Search And Track System (IRST). Отмечается, что ранее F-15 оснащали подобными системами поиска целей, которые размещали только в подвесных контейнерах.

«IRST предлагает альтернативу радару в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, и поскольку он зависит только от инфракрасной сигнатуры вражеского самолета, на него не влияют конструктивные особенности малозаметных самолетов, позволяющие уклоняться от радаров», — отметил автор.

Кроме того, ИК-датчик обеспечивает пассивное обнаружение, которое не выдает местоположение атакующего самолета.

Ранее в феврале The War Zone писало, что модуль ASG-34A(V)1 IRST Block II, разработанный для американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet, оказался недостаточно надежным.