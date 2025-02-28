Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 28 февраля 2025Экономика

Власти назвали число официально зарегистрированных в России майнеров

ФНС: В российский реестр уже включены 518 майнеров
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В российский реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, сейчас включено 518 майнеров, в его аналог для операторов майнинговой инфраструктуры — 91 участник. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщает ТАСС.

Указанные реестры были запущены 1 ноября 2024 года, в день вступления в силу закона о легализации майнинга в РФ.

Согласно документу, добывать криптовалюту в стране разрешено включенным в реестр юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые должны ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС. Без внесения в реестр майнить тоже можно, но потребляемая энергия не должна превышать установленных правительством лимитов в шесть тысяч киловатт-час в месяц.

В десяти российских регионах добыча криптовалют с 1 января попала под запрет. До этого, объясняя необходимость таких мер, вице-премьер РФ Александр Новак указал на важность наличия возможности предпринимать их там, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии. Он отметил, что само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Зеленский раскрыл тему переговоров с сенаторами США

      Появилось видео из кабины снесшего остановку с людьми автобуса в Петербурге в момент ДТП

      В России захотели упростить рефинансирование ипотеки

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше