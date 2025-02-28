Власти назвали число официально зарегистрированных в России майнеров

ФНС: В российский реестр уже включены 518 майнеров

В российский реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, сейчас включено 518 майнеров, в его аналог для операторов майнинговой инфраструктуры — 91 участник. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщает ТАСС.

Указанные реестры были запущены 1 ноября 2024 года, в день вступления в силу закона о легализации майнинга в РФ.

Согласно документу, добывать криптовалюту в стране разрешено включенным в реестр юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые должны ежемесячно отчитываться о намайненной цифровой валюте через специальный раздел в личных кабинетах на сайте ФНС. Без внесения в реестр майнить тоже можно, но потребляемая энергия не должна превышать установленных правительством лимитов в шесть тысяч киловатт-час в месяц.

В десяти российских регионах добыча криптовалют с 1 января попала под запрет. До этого, объясняя необходимость таких мер, вице-премьер РФ Александр Новак указал на важность наличия возможности предпринимать их там, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии. Он отметил, что само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности.