Новак назвал причины ограничения майнинга в ряде российских регионов

Новак: майнинг запретят на юге Иркутской области, в Бурятии и Забайкалье

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал РБК причины ограничений майнинга, которые с 1 декабря могут коснуться ряда российских регионов. По его словам, важно иметь возможность предпринимать такие шаги, чтобы там, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, была возможность подключения социально значимых потребителей.

«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией», — прокомментировал зампред правительства. Он отметил, что само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности, а вот для ситуации, когда оно приводит к дефициту, необходимо правовое регулирование, которое будет осуществляться в соответствии с принятым недавно законом.

«Такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен», — сказал Новак, уточнив, что до этого обсуждалась идея создания специальных зон, где соответствующая деятельность будет разрешена, но потом решено было сосредоточиться на точечных ограничениях в местах энергодефицита.

Ранее о планах запрета майнинга в некоторых регионах сообщили в Минэнерго РФ. Уточнялось, что предложение ведомства рассмотрят 18 ноября. До этого о том, что проблема дефицита электроэнергии может появиться в России в связи с активным развитием майнинга говорил замглавы администрации президента Максим Орешкин, с инициативой законодательного ограничения добычи криптовалюты в энергодефицитных регионах выступал постоянный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

