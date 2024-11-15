В России из-за дефицита электроэнергии начнут запрещать майнинг криптовалют

Минэнерго предложило запретить майнинг в ряде российских регионов с 1 декабря

Правительство России может начать использовать свое право вводить запрет на майнинг криптовалют для отдельных территорий с 1 декабря 2024 года. Соответствующее предложение выдвинуло Минэнерго, вопрос рассмотрят на заседании межправительственной комиссии 18 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Александра Новака сообщает ТАСС.

В Минэнерго подтвердили факт инициативы, указав, что речь идёт о регионах, где наблюдаются «наиболее критичные режимно-балансовые параметры», и территорий с субсидируемой ценой на электроэнергию.