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11:03, 15 ноября 2024Экономика

В России из-за дефицита электроэнергии начнут запрещать майнинг криптовалют

Минэнерго предложило запретить майнинг в ряде российских регионов с 1 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Правительство России может начать использовать свое право вводить запрет на майнинг криптовалют для отдельных территорий с 1 декабря 2024 года. Соответствующее предложение выдвинуло Минэнерго, вопрос рассмотрят на заседании межправительственной комиссии 18 ноября. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Александра Новака сообщает ТАСС.

В Минэнерго подтвердили факт инициативы, указав, что речь идёт о регионах, где наблюдаются «наиболее критичные режимно-балансовые параметры», и территорий с субсидируемой ценой на электроэнергию.

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