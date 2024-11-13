Орешкин предупредил о возможном дефиците электроэнергии из-за майнинга

Орешкин допустил дефицит электроэнергии через 5-10 лет на фоне развития майнинга

Проблема дефицита электроэнергии может появиться в экономике России в ближайшие 5-10 лет в связи с активным развитием майнинга, предупредил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, на фоне таких тенденций «у нас отдельные элементы энергосистемы стали энергодефицитными». «Можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентноспособна для майнинга?», — задался он в связи с этим вопросом.

Ранее на фоне принятия закона о майнинге постоянный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев высказался за то, чтобы законодательно ограничить добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах СФО.

Легализующий добычу криптовалют документ глава государства подписал в августе — заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр Минцифры. Не являющиеся ИП физлица также получат право добывать криповалюту при условии, что они не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.