Звезду «Гарри Поттера» заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном

Актеры Рэйф Файнс и Дастин Хоффман оказались в списке контактов Джеффри Эпштейна

В документах скандально известного миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми и организации секс-траффика, в том числе среди несовершеннолетних, фигурирует несколько представителей Голливуда и американского шоу-бизнеса. Об этом стало известно после публикации некоторых материалов генеральным прокурором США Пэм Бонди.

Первая партия обнародованных документов насчитывает около 200 страниц копий бортовых журналов частного самолета Джеффри, а также фотокопию адресной книги скандального финансиста.

В частности, среди личных контактов Эпштейна оказались контакты актера Рэйфа Файнса, известного по роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере, а также легендарного Дастина Хоффмана, сыгравшего в нескольких культовых картинах, среди которых «Человек дождя». Также обвиненный в создании целого педофильского лобби Эпштейн общался с Майклом Джексоном, лидером The Rolling Stones Миком Джаггером, Алеком Болдуином и другими знаменитостями.

Публикация этих материалов была одним из предвыборных обещаний избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Сам Эпштейн свел счеты с жизнью в августе 2019 года, не дождавшись начала судебного процесса над ним.

Ранее стало известно, что в США рассекретили и опубликовали документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.