Бразилия пригласила страны Латинской Америки к участию в саммите БРИКС

Лула да Силва пригласил Мексику, Уругвай и Колумбию к участию в саммите БРИКС

Бразилия пригласила страны Латинской Америки принять участие в саммите БРИКС в июле 2025 года. Об этом заявил журналистам президент зарубежного государства Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит агентство РИА Новости.

«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в (саммите) БРИКС в Бразилии. Потому что я думаю, что даже если они не являются членами группы, важно, чтобы они участвовали, потому что это момент, чтобы пообщаться со всем миром», — ответил на вопрос корреспондента РИА Новости бразильский лидер.

Ранее в МИД государства сообщили, что БРИКС столкнулся с институциональными проблемами после расширения состава участников в 2023 году и в связи с этим обстоятельством клуб не будет принимать новые страны в текущем году.