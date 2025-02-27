Бразилия призналась в проблемах БРИКС после расширения

МИД Бразилии: БРИКС столкнулся с институциональными проблемами после расширения

БРИКС столкнулся с институциональными проблемами после расширения состава участников в 2023-м, в связи с чем клуб не будет принимать новые страны в этом году. Об этом заявили в МИД Бразилии, председательствующей в клубе в 2025-м, передают «Известия».

«В результате расширения возникло несколько институциональных проблем. Возникают трудности из-за растущего количества мероприятий, в некоторой степени дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив», — отметили представители внешнеполитического ведомства южноамериканской страны.

Кроме того, в МИД Бразилии указали, что проблемы с мероприятиями и документациями создают в основном трудности для интеграции новых членов БРИКС. В частности, речь идет о Египте, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Эфиопии, Индонезии.

4 октября прошлого года президент России Владимир Путин признался, что с Бразилией существуют разногласия по членству Венесуэлы в БРИКС, и позиции двух государств не совпадают. При этом российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее урегулирование разногласий между Бразилией и Венесуэлой для принятия Каракаса в клуб.