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16:09, 1 марта 2025Бывший СССР

Эксперт оценил последствия перепалки Зеленского в Вашингтоне

Эксперт Коротченко: Перепалка Зеленского может лишить Киев помощи США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме может лишить Киев военной помощи США. Последствия визита украинского лидера в Вашингтон оценил главный редактор журнала «Национальная оборона» (НО) Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Следствием провального визита Зеленского в Вашингтон (...) может стать лишение любой военной и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов», — заявил эксперт.

Он добавил, что в случае остановки военных поставок бремя поддержки Киева ложится на плечи Брюсселя, в то время как Вашингтон будет все сильнее отстраняться от конфликта.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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