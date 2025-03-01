Глава ФИФА ответил на вопрос о просьбе Трампа допустить сборную России на ЧМ

Глава ФИФА Инфантино заявил, что Трамп не просил допустить сборную России на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года во время их встречи. Его слова приводит The Guardian.

«Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол», — заявил Инфантино. При этом он подчеркнул, что хочет участия всех стран в международных турнирах.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

На первую половину 2025 года у сборной России намечено три товарищеских матча. В марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Замбией в Москве, 6 июня примут Нигерию, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией.