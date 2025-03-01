Глава ФИФА ответил на вопрос о просьбе Трампа допустить сборную России на ЧМ

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года во время их встречи. Его слова приводит The Guardian.
«Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол», — заявил Инфантино. При этом он подчеркнул, что хочет участия всех стран в международных турнирах.
Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.
На первую половину 2025 года у сборной России намечено три товарищеских матча. В марте подопечные Валерия Карпина встретятся с Замбией в Москве, 6 июня примут Нигерию, а 10 июня на выезде сыграют с Белоруссией.