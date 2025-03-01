Личность одного из напавших на избирательный участок в Абхазии установили

СК РФ: Один из напавших на избирательный участок в Абхазии установлен

Установлена личность одного из напавших на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Нурик Смыр открыл огонь по правоохранителям, в ходе ответного огня он получил ранение. В настоящее время он находится в больнице. «Продолжается установление других участников этого преступления», — добавила представитель ведомства.

1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. В ходе последующего подсчета результатов неизвестные атаковали участок в Гагрском районе. Они повредили урну, после чего скрылись на машинах. Позднее двоих нападавших задержали.

Следственный Комитет России возбудил уголовные дела по ряду статей, в том числе «Терроризм».