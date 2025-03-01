Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:06, 1 марта 2025Силовые структуры

СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

СК России: По факту нападения на избирательный участок в Абхазии возбуждено дело
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

По факту нападения на избирательный участок в Абхазии возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводит Telegram-канал «Следком».

«Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями», — сообщила Петренко.

По ее словам, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых установлены, принимаются меры для их задержания. Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе «Терроризм», заключила Петренко.

Ранее неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. Они повредили урну, после чего скрылись на машинах. Позднее двоих нападавших задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

      Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ российского региона

      Британия выделит Украине заем на оборонные нужды

      Зеленский проигнорировал советы о переговорах с Трампом

      В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

      Личность одного из напавших на избирательный участок в Абхазии установили

      В России оценили эффективность помощи Украине без участия США

      В Болгарии Зеленского назвали директором крупнейшего кладбища

      Ряду россиян пообещали аномальное тепло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше