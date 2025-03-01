СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

СК России: По факту нападения на избирательный участок в Абхазии возбуждено дело

По факту нападения на избирательный участок в Абхазии возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводит Telegram-канал «Следком».

«Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов в Республике Абхазия произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Зарегистрировано несколько фактов угроз жизни, воспрепятствования волеизъявлению, в частности путем порчи урн с бюллетенями», — сообщила Петренко.

По ее словам, благодаря совместным усилиям российских и абхазских правоохранителей личности большинства подозреваемых установлены, принимаются меры для их задержания. Уголовное дело возбуждено по ряду статей, в том числе «Терроризм», заключила Петренко.

Ранее неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. Они повредили урну, после чего скрылись на машинах. Позднее двоих нападавших задержали.