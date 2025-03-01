Тутберидзе раскритиковала судей после победы ученицы Плющенко в финале юниорского Гран-при

Тутберидзе после поражения ее ученицы воспитаннице Плющенко раскритиковала судей

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковала работу судей в финале юниорского Гран-при России среди девушек-одиночниц.

Специалист не согласилась с тем, что первое место отдали ученице Евгения Плющенко Елене Костылевой, которая на один балл обошла ее воспитанницу Алису Двоеглазову.

«Двоеглазова никаким образом не могла проиграть сегодня компоненты Костылевой, которая очень хорошо прокатала и

вообще борец, но пока это чудесное детское катание», — заявила Тутберидзе. Тренер добавила, что глобально результаты пока не имеют значения.

Произвольную программу в финале юниорского Гран-при девушки продемонстрировали в субботу, 1 марта. Третье место заняла Маргарита Базылюк, которая также тренируется под руководством Тутберидзе.