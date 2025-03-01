Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:35, 1 марта 2025Бывший СССР

В Абхазии сочли нападение на избирательный участок политическим террором

МВД Абхазии назвал нападение на избирательный участок реакцией на первые итоги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженное нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией оппозиции на первые данные о поражении на выборах. Об этом сообщил РИА Новости источник в МВД республики.

Произошедшее в ведомстве сочли политическим терроризмом.

Ранее неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. Он повредили урну, после чего скрылись на машинах.

Выборы в Абхазии состоялись 1 марта. Явка на повторных выборах президента Абхазии составила 43 процента, и их признали состоявшимися. За президентский пост в республике боролись два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, — вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики, лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. По последним данным, Гунба лидирует с 61,77 процентом голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      Команда Трампа единогласно выступила за прекращение переговоров с Зеленским

      В Чехии попрощались с легендарной Tatra T815: сборка завершилась

      В Абхазии сочли нападение на избирательный участок политическим террором

      Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии

      Влияние перепалки Трампа и Зеленского на Россию оценили

      Зеленского призвали забыть о единоличном принятии решений о мире

      В Венгрии заявили о нежелании Зеленского мира на Украине

      Невестка Трампа раскрыла симпатии президента США в украинском конфликте

      Бразилия пригласила страны Латинской Америки к участию в саммите БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше