В Абхазии сочли нападение на избирательный участок политическим террором

МВД Абхазии назвал нападение на избирательный участок реакцией на первые итоги

Вооруженное нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией оппозиции на первые данные о поражении на выборах. Об этом сообщил РИА Новости источник в МВД республики.

Произошедшее в ведомстве сочли политическим терроризмом.

Ранее неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии. Он повредили урну, после чего скрылись на машинах.

Выборы в Абхазии состоялись 1 марта. Явка на повторных выборах президента Абхазии составила 43 процента, и их признали состоявшимися. За президентский пост в республике боролись два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, — вице-президент Бадра Гунба и бывший министр экономики, лидер оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба. По последним данным, Гунба лидирует с 61,77 процентом голосов.