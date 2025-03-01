В Белом доме обвинили Зеленского во враждебности к Вэнсу

Белый дом: Зеленский вел себя враждебно по отношению к Вэнсу

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на прошедших переговорах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

По ее словам, именно украинский лидер был инициатором перебранки. «И как заявил президент Трамп, было отлично, что работали камеры, поскольку американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — отметила Ливитт.

Во время встречи Зеленский и Ди Вэнс вступили в напряженную перепалку о том, продемонстрировал ли украинский президент достаточную благодарность за помощь США. Когда американский политик начал говорить о проблемах украинской армии с пополнением личного состава, Зеленский не сдержался и обматерил его.

