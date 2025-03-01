NYT: Никогда еще президент США не отчитывал лидера страны-союзника

Никогда прежде президент США публично не отчитывал лидера страны-союзника так, как это сделал Дональд Трамп с украинским президентом Владимиром Зеленским. Историческую деталь спора раскрыло издание The New York Times (NYT).

По словам журналиста Питера Бейкера, который освещает события в Белом доме с 1996 года, столько совещаний перед камерами, как сейчас, не проводилось никогда.

«Никогда еще американский президент так публично не отчитывал лидера союзника, не говоря уже о лидере страны, которая борется с захватчиками», — добавил он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сделал один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне. «Именно Зеленский является тем, кто мешал мирному урегулированию. Он перед камерами сказал, что отказывается от прекращения огня», — отметил он.