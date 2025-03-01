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00:36, 1 марта 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли историческую деталь спора Трампа с Зеленским

NYT: Никогда еще президент США не отчитывал лидера страны-союзника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Никогда прежде президент США публично не отчитывал лидера страны-союзника так, как это сделал Дональд Трамп с украинским президентом Владимиром Зеленским. Историческую деталь спора раскрыло издание The New York Times (NYT).

По словам журналиста Питера Бейкера, который освещает события в Белом доме с 1996 года, столько совещаний перед камерами, как сейчас, не проводилось никогда.

«Никогда еще американский президент так публично не отчитывал лидера союзника, не говоря уже о лидере страны, которая борется с захватчиками», — добавил он.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сделал один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне. «Именно Зеленский является тем, кто мешал мирному урегулированию. Он перед камерами сказал, что отказывается от прекращения огня», — отметил он.

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