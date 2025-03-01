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00:21, 1 марта 2025Мир

Во Франции сделали один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне

Политик Филиппо заявил, что провал Зеленского в Вашингтоне ослабит его союзников
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон ослабит союзников Киева, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил в разговоре с ТАСС, что последствия неудачных переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом сильно отразятся на главе Франции Эммануэле Макроне, который убедил американского коллегу в необходимости встречи.

«Это была историческая, сюрреалистичная сцена, которая своевременно показала, что именно Зеленский является тем, кто мешал мирному урегулированию. Он перед камерами сказал, что отказывается даже от прекращения огня», — отметил Филиппо.

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Как утверждает политик, поведение Зеленского в конечном счете ослабляет тех, кто выступает в поддержку Киева. «Это ослабляет Евросоюз и больше всего ослабляет Макрона, который, очевидно, проталкивал эту встречу между Трампом и Зеленским. (...) Это прекрасно, потому что двумя препятствиями на пути к миру сегодня были Зеленский и Европейский союз», — резюмировал он.

В пятницу, 28 февраля, Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. В частности, Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности Зеленского прямо ему в лицо.

Ранее зампредсед Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Макрона Микроном и раскритиковал его за противоречивые заявления относительно конфликта на Украине.

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