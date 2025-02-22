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12:13, 22 февраля 2025Россия

Медведев назвал Макрона Микроном

Медведев назвал Макрона странным человечком по фамилии Микрон
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона Микроном и раскритиковал его за противоречивые заявления относительно конфликта на Украине. Мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Медведева, в последнее время западные страны стали рассуждать о стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. «О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции», — добавил он и пояснил, что такой метод заключается в том, чтобы запутать противника противоречивыми заявлениями.

Как подчеркнул зампред Совбеза РФ, применяя принцип стратегической неопределенности, важно не увлечься и не обмануть себя и своих избирателей. «Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: "Отправим французов воевать против русских", потом: "Нет, ни за что не отправим", а чуть позже: "Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев"», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал украинского лидера Владимира Зеленского легитимным главой государства. Как счел глава Франции, решение не проводить президентские и парламентские выборы на Украине вызвано фактом участия страны в конфликте.

Перед этим Макрон заявил, что он намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа «не быть слабым» в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

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