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13:19, 21 февраля 2025Мир

Макрон назвал Зеленского легитимным президентом

Макрон назвал Зеленского легитимным президентом, избранным на выборах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинского лидера Владимира Зеленского легитимным главой государства, избранным на выборах, несмотря на истечение срока его каденции. Об этом сообщает BFM TV.

«Как вы думаете, в такой же ситуации нам было бы весело проводить выборы?» — задался вопросом глава государства.

Макрон назвал Зеленского «плодом демократии» и считает, что решение не проводит президентские и парламентские выборы вызваны фактом участия страны в конфликте. При этом он добавил, что Европейский союз (ЕС) хочет для Украины «еще больше демократии» после окончания боевых действий.

Ранее американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск призвал Зеленского провести выборы на Украине, поскольку в противном случае он является диктатором. Миллиардер также назвал правильным игнорирование украинского лидера и подчеркнул, что его презирает свой собственный народ.

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