Макрон назвал Зеленского легитимным президентом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал украинского лидера Владимира Зеленского легитимным главой государства, избранным на выборах, несмотря на истечение срока его каденции. Об этом сообщает BFM TV.
«Как вы думаете, в такой же ситуации нам было бы весело проводить выборы?» — задался вопросом глава государства.
Макрон назвал Зеленского «плодом демократии» и считает, что решение не проводит президентские и парламентские выборы вызваны фактом участия страны в конфликте. При этом он добавил, что Европейский союз (ЕС) хочет для Украины «еще больше демократии» после окончания боевых действий.
Ранее американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск призвал Зеленского провести выборы на Украине, поскольку в противном случае он является диктатором. Миллиардер также назвал правильным игнорирование украинского лидера и подчеркнул, что его презирает свой собственный народ.