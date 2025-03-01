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16:36, 1 марта 2025Мир

В Венгрии призвали срочно начать переговоры с Россией о прекращении огня

FT: Орбан потребовал от ЕС начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня
Мария Черкасова

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от стран Евросоюза (ЕС) начать «прямые переговоры с Россией о прекращении огня». Об этом пишет Financial Times.

Орбан также заявил, что выступает против попыток найти какой-либо консенсус по Украине среди 27 стран — членов блока. Его требование было изложено в письме на имя председателя Совета ЕС Антониу Кошты. «Стало очевидным, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические различия, которые невозможно преодолеть путем составления документов или общения», — написал Орбан.

Издание также отметило, что публичные разногласия между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 28 февраля, дали понять, насколько далеко США в последние недели отошли от своей прежней позиции постоянной поддержки Украины. Теперь Вашингтон и его европейских союзников разделяет большое расстояние, добавили там.

Европейские лидеры должны встретиться в Лондоне в воскресенье, 2 марта, на спешно организованном саммите, который проводит премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер. Там они собираются обсудить предложения по поддержке Украины и увеличению расходов на оборону, для того чтобы уменьшить зависимость континента от Америки.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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