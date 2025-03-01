Захарова рассказала об отрезвляющей взбучке для Зеленского

Представитель МИД Захарова назвала разговор Трампа и Зеленского взбучкой

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп устроил беспрецедентную «отрезвляющую взбучку» лидеру Украины Владимиру Зеленскому в Белом доме. Слова Захаровой приводятся на сайте российского дипведомства.

«Беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом Владимиру Зеленскому в Белом доме, — это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью безумного главаря нацистского режима», — сказала Захарова.

Она также назвала визит «главаря неонацистского режима» Зеленского в Вашингтон 28 февраля полнейшим политическим и дипломатическим провалом Украины. Захарова считает, что украинский лидер «не способен проявить чувство ответственности и одержим продолжением войны». Кроме того, официальный представитель МИД считает, что Зеленский, который вел себя безобразно и по-хамски, представляет собой угрозу мировому сообществу.

Зеленский, считает Захарова, одержим лишь сохранением власти, для чего уничтожил оппозицию, создал тоталитарный строй и отправляет в зону сражений миллионы людей.

Ранее официальный представитель Мария Захарова сравнила визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон со сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля». По мнению Захаровой, на переговорах лидер Украины наконец предстал в своем истинном свете, поэтому она и назвала его голым королем.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.