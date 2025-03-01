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18:35, 1 марта 2025Спорт

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Матч РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге завершился нулевой ничьей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды не смогли открыть счет, на табло остались гореть нули.

«Зенит» благодаря ничьей набрал 40 очков и стал единоличным лидером РПЛ. Обойти его может «Краснодар», который проведет матч против «Крыльев Советов» в рамках 19-го тура позднее 1 марта. У ЦСКА 32 очка, клуб находится на шестой позиции.

«Зенит» в следующем туре 8 марта на выезде сыграет с воронежским «Факелом». ЦСКА в тот же день дома примет «Химки».

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