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03:47, 2 марта 2025Мир

Чехия призвали создать международную коалицию для мира на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал к созданию коалиции в поддержку Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости задуматься о создании широкой коалиции сторонников справедливого мира в Украине. Соответствующий призыв он опубликовал в соцсети X.

«"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и только поощряет всех нынешних и будущих агрессоров», — отметил он. По мнению чешского лидера, «свободный мир должен противостоять злу».

До этого Петр Павел сообщил, что сейчас Прага находится на стороне Киева «более чем когда-либо». Он также выразил уверенность, что пришло время, чтобы «Европа активизировала свои усилия».

Ранее стало известно, что лидеры 14 стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) примут участие в чрезвычайном саммите для координации позиции Европы по Украине.

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