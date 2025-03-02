Чехия призвали создать международную коалицию для мира на Украине

Президент Чехии Петр Павел призвал к созданию коалиции в поддержку Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости задуматься о создании широкой коалиции сторонников справедливого мира в Украине. Соответствующий призыв он опубликовал в соцсети X.

«"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и только поощряет всех нынешних и будущих агрессоров», — отметил он. По мнению чешского лидера, «свободный мир должен противостоять злу».

До этого Петр Павел сообщил, что сейчас Прага находится на стороне Киева «более чем когда-либо». Он также выразил уверенность, что пришло время, чтобы «Европа активизировала свои усилия».

Ранее стало известно, что лидеры 14 стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) примут участие в чрезвычайном саммите для координации позиции Европы по Украине.