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03:01, 2 марта 2025Мир

В Великобритании анонсировали чрезвычайный саммит по Украине

В Британии пройдет чрезвычайный саммит для координации позиции Европы по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Лидеры 14 стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) примут участие в чрезвычайном саммите для координации позиции Европы по Украине. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что в анонсированном саммите примут участие лидеры Украины, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

В ходе саммита планируется обсудить вопрос военной поддержки Украины и санкционного давления на Россию. Также стороны намерены рассмотреть возможность заключения соглашения, которое обеспечит «постоянный мир на Украине». Еще одной темой заявлен вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности после завершения конфликта.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что кредит, который Великобритания выдала Киеву на усиление обороноспособности республики, планируется погасить за счет замороженных активов РФ. Уточняется, что сумма займа составляет 3,2 миллиарда долларов.

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