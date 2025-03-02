Зеленский заявил о планах получить от России оплату за его кредит

Зеленский: Кредит для Киева от Британии погасят за счет замороженных активов РФ

Кредит, который Великобритания выдала Киеву на усиление обороноспособности республики, планируется погасить за счет замороженных активов РФ. Об этом заявил в Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский по итогам подписания соглашения с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

«Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине», — написал президент республики.

Уточняется, что сумма займа составляет 3,2 миллиарда долларов. До этого Стармер заявил, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.