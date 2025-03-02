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00:34, 2 марта 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о планах получить от России оплату за его кредит

Зеленский: Кредит для Киева от Британии погасят за счет замороженных активов РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Кредит, который Великобритания выдала Киеву на усиление обороноспособности республики, планируется погасить за счет замороженных активов РФ. Об этом заявил в Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский по итогам подписания соглашения с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

«Ссуда на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине», — написал президент республики.

Уточняется, что сумма займа составляет 3,2 миллиарда долларов. До этого Стармер заявил, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.

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